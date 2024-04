Gabigol interage com ex-BBB durante Flamengo x Palestino e agita a web: ‘Ela venceu’

Gabigol interagiu com a ex-BBB Fernanda Bande, que imitou a comemoração do atacante (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A ex-BBB Fernanda Bande foi ao Maracanã na última quarta-feira (10) para assistir Flamengo x Palestino, pela Libertadores. Em um dos vídeos publicados pela confeiteira, quem apareceu nos comentários foi o atacante Gabigol, e o assunto logo viralizou na web.

Durante o BBB, Fernanda imitou a comemoração de Gabigol, e adotou o gesto também fora do reality show. No vídeo, onde a confeiteira participa de uma dinâmica em um dos camarotes do Maracanã, o atacante comentou emojis de coração em vermelho e preto.

Na resposta a Gabigol, Fernanda respondeu: "Faltou você para fazer o muque comigo". O comentário de Gabigol, que atualmente está suspenso do futebol, passou de quatro mil curtidas. A confeiteira foi eliminada do reality show da Globo no fim de março.

Veja a repercussão do assunto nas redes: