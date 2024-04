Mais uma Libertadores ou prêmio do BBB? Fernanda participa de dinâmica no Maracanã

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 21:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das principais personagens da atual edição do "Big Brother Brasil", Fernanda Bande está no Maracanã para acompanhar o jogo entre Flamengo e Palestino, pela Libertadores, nesta quarta-feira (10). A ex-sister foi eliminada do reality show no dia 31 de março.

O perfil oficial do Maracanã compartilhou algumas fotos de Fernanda no estádio. A confeiteira de 32 anos esteve em uma das lojas do local antes de seguir para um dos camarotes, onde a ex-sister participou de uma dinâmica e respondeu algumas perguntas sobre o Rubro-Negro.

Ex-BBB Fernanda Bande foi ao Maracanã para Flamengo x Palestino-CHI (Foto: Rafael Arantes)