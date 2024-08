Gabigol curte show com presença de Ronaldinho após classificação do Flamengo; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 21:37 • São Paulo (SP)

O atacante Gabigol, do Flamengo, curtiu um show na noite da última quarta-feira (7), em São Paulo, após a classificação do Rubro-Negro na Copa do Brasil. Depois do duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque, o jogador foi a um evento do cantor Thiaguinho, que contou com presenças ilustres, como Ronaldinho Gaúcho, Belo, Mumuzinho, entre outros. O centroavante chegou a subir ao palco com o artista. Confira no vídeo acima:

Gabigol curtiu show após classificação do Flamengo na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)