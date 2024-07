Gabigol chama Benja de mentiroso e aparesentador responde: “Arrogante”

Gabriel segue no Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 20:16 • Rio de Janeiro (RJ)

As redes sociais foram à loucura nesta terça-feira (29) com a discussão entre Gabigol e Benjamin Back. Os dois trocaram ofensas no "X", após o atacante chamar o apresentador de mentiroso por conta de uma informção divulgada por ele. Benja começou a citar coisas que aconteceram com o jogador do Flamengo como forma de ataque. Confira:

Tweet de Gabigol:

- Mentiroso! Quer aparecer? Te dou essa moral também!

Tweet de Benja:

- Arrogante! Eu que quero aparecer né? Kkkkkk! Eu que subi no trio elétrico e cantei música mandando o Tite se f...! Eu que postei foto querendo diminuir o Zico! Eu que estava com camisa do rival e "vazou" sem querer! Estou andando pra você!