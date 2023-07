- Minha preocupação antes do jogo era se a gente ia entrar com o mesmo espírito que a seleção francesa ia entrar de decisão. Claramente não entramos. Fomos dominados no primeiro tempo, mas poderia ter sido dois ou três se a Letícia não tivesse bem atenta. Ok, fomos para o segundo tempo e reagimos. Nós até controlamos em alguns momentos, controlamos mais a posse de bola e o momento de mais serenidade foi quando empatamos, que estávamos com a bola no chão. Fico extremamente chateada de levar um gol de bola parada. Tudo bem que a mulher tem dois metros de altura, mas levar um gol desse, em um jogo tão complicado, aos 83 minutos, é para ligar o sinal de alerta. Temos lições para tirar e precisamos virar a chavinha para Jamaica. Do mesmo jeito que tem derrota que derruba, tem derrota que levanta e eu vou ficar com isso -, e continuou: