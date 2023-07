Se depender de fé, a Copa do Mundo Feminina será verde e amarela. Nesta segunda-feira (24), horas antes da estreia da Seleção Brasileira no Mundial, Gabi Fernandes, namorada da lateral Tamires Dias, compartilhou quais serão seus amuletos para torcer pela Canarinho - e pela amada - no torneio. E começou dando sorte.