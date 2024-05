Futuro do ex-jogador Denílson na Band ganha nova atualização; saiba mais

Denílson está próximo de ganhar um novo programa na Band (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 18:38 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Denílson pode ganhar uma nova função em breve da Band. De acordo com o portal "R7", a emissora intensificou os trabalhos para dar um novo programa para o comentarista do "Jogo Aberto". O assunto da atração não poderia ser outro, futebol.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda segundo o site, a ideia é que o programa seja semanal, ainda sem dia sacramentado, e com uma mistura de entretenimento aliada ao futebol. Mesmo que o projeto se confirme, Denílson não deve deixar a função de comentarista no diário de Renata Fan.

Denílson chegou à Band em 2010 para atuar como comentarista da Copa do Mundo daquele ano. Com irreverência e bom humor, o ex-jogador agradou a emissora e ganhou mais espaço. O ex-jogador também tem canal no Youtube, o "Denílson Show", que conta com mais de 800 mil inscritos.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Em fevereiro, Denílson renovou contrato com a Band até março de 2027. Como jogador, o ex-meia fez história com as camisas de São Paulo, Bétis, Palmeiras e Seleção Brasileira, onde conquistou o pentacampeonato mundial.