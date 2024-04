Denílson coloca quatro clubes na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro; veja

Denílson colocou quatro clubes na disputa pelo título do Brasileirão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Pentacampeão do mundo com a Seleção, Denílson palpitou sobre a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado (13). Comentarista do "Jogo Aberto", da Band, o ex-jogador de 46 anos colocou quatro clubes na disputa pela taça.

- Além de Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, eu acrescentaria o Fluminense nessa briga, pela manutenção do Diniz, pela forma de trabalho, pela condução dele, entendimento com os jogadores… E a mesma análise eu faço para o Palmeiras - começou Denílson.

- O Flamengo chega forte com o Tite. A gente viu o trabalho do Tite no Campeonato Carioca, não iniciou a Libertadores plasticamente jogando muito bem, mas é um time muito forte. O título deve ficar entre esses quatro mesmo - completou o ex-jogador.