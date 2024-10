Futebol da Esperança: sonho de conhecer Itaquera leva torcedores ao evento

Carlos Felipe e família no Futebol da Esperança 2024 (Foto: Gabriela Guedes)







Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Mariane Ribeiro • Publicada em 13/10/2024 - 16:52 • São Paulo (SP)

Durante o evento do Futebol da Esperança, neste domingo (13), realizado para fechar a semana de doações para o Criança Esperança, a equipe do Lance! esteve presente na Neo Química Arena, em São Paulo e conversou com alguns fãs que revelaram os principais motivos de terem vindo ao evento.

O Futebol da Esperança, organizado pela Globo, conta com a presença de cantores, atores, atletas olímpico e ex-jogadores para uma partida de futebol, mesclando todos os tipos de esporte em prol da solidariedade.

O estudante Carlos Felipe de 18 anos veio acompanhado de seus amigos e família que afirmaram nunca terem vindo ao estádio. Os jovens revelaram o desejo de vir para conhecer de perto os ídolos Zico e Amaral.

- É nossa primeira vez, nunca tivemos a oportunidade de ir. Acho muito legal conhecermos estádios assim e ter essa experiência. Alguns aqui já foram em outros (estádios), mas é nossa primeira vez na Arena do Corinthians - revelou Carlos Felipe

Carlos Felipe e família no Futebol da Esperança 2024 (Foto: Gabriela Guedes)

Assim como a Avó de um dos jovens, conversamos também com Sofia Borges, de 14 anos, que estava animada para assistir ao show da Xuxa, rainha dos baixinhos. A Sofia nos contou que, apesar de não acompanhar o esporte, é a sua segunda vez na Arena Corinthians e que havia assistido a uma partida do futebol feminino no local.

- É minha segunda vez no estádio, já assisti um jogo feminino aqui, mas estou muito feliz. Queremos ver o show da Xuxa. Queremos fazer o meme 'que xou da xuxa é esse' - finalizou a jovem

Sofia Borges e amigas no futebol da esperança (Foto: Mariane Ribeiro/ Lance!)

Por fim, conhecemos Leandro Reis e sua família. O programador de 44 anos afirmou que queriam unir o desejo de ajudar com as doações do projeto Criança Esperança com a primeira vinda de seus filhos e esposa ao estádio do time do coração.

- Decidimos vir à esse jogo por causa do Criança Esperança, para ajudar com as doações. Unimos a oportunidade de vir pela primeira vez ao estádio e doar para o projeto. Queremos ver a festa que será esse evento"- concluiu Leandro.