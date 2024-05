Funkeiro famoso detona saída de Cássio do Corinthians: ‘Não falem muito comigo’

Cássio está acertado com o Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 16:01 • São Paulo (SP)

O funkeiro MC Hariel, um dos mais famosos do universo do funk, se manifestou nas redes sociais após a divulgação das notícias referentes a saída de Cássio do comando do Corinthians.

Após 12 anos, terminou a relação entre Corinthians e Cássio. As partes chegaram a um acordo para antecipar a saída do goleiro, que tem contrato com o clube alvinegro até dezembro deste ano.

O atleta, agora, vai atuar no Cruzeiro, onde já possui acordo verbal para assinar um contrato por três temporadas — até o fim de 2027.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

Torcedor declarado, Hariel disse que 'não queria gracinha' e que 'não estava legal' com a situação. Para ele, 'não entendeu legal a situação'.

- Vou pedir com educação, não falem muito comigo só o necessário, não fiquem de gracinha, não quero saber de p**** nenhuma hoje eu não to bom… o Cássio saiu do Corinthians e eu não entendi legal não - disse.

Cássio esteve no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira (17), mas não treinou em campo. O goleiro fez apenas um trabalho leve na academia.

Veja a postagem do Hariel: