Fred Bruno é substituído em edição do ‘Globo Esporte’, e Denílson reage; veja

Apresentador da edição paulista do Globo Esporte desde o início do ano, Fred Bruno não esteve no comando do programa nesta segunda-feira (24). Através das redes sociais, o jornalista informou que está com uma conjuntivite. Companheiro do influenciador no programa, Denílson brincou com a ausência de Fred.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Começando o Globo Esporte. Denílson está aqui comigo, o Fred está de licença médica - disse Gabriela Ribeiro, que substituiu Fred Bruno.

- Mas já? Já está dando migué, Fredovski. Pelo amor de Deus, mano - brincou Denílson, em meio à risadas.

Além do Globo Esporte, Denílson também irá atuar em um programa do canal "Sportv" que irá ao ar em breve, aos domingos. Protagonista do "Jogo Aberto", da Band, nos últimos anos, o comentarista deixou a emissora no fim do ano passado, após quase 15 anos na empresa.

Fred Bruno no Globo Esporte

Antes da estreia no Globo Esporte, em janeiro, Fred Bruno compartilhou suas intenções para o programa em uma entrevista com a apresentadora Tati Machado, no programa "Mais Você". O jornalista expressou o desejo de trazer para o Globo Esporte a proximidade que tem com o público em suas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

- Vim da internet, então, sempre fui acostumado a gravar com a câmera muito próxima, acho que isso impacta na minha distância com o público. Então, eu quero trazer isso para o Globo Esporte. Talvez o público fale: "Nossa, como esse cara está enchendo a minha TV desse tamanho aí?". Mas espero que as pessoas gostem, vamos ver se funciona esse meu conceito, que é algo que eu trouxe e o pessoal da equipe super abraçou - disse Fred.

continua após a publicidade