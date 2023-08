Neymar desembarcou na Arábia Saudita na tarde desta sexta-feira (18), às 13h35 (no horário de Brasília), após quase sete horas de viagem desde Paris. Tietado por torcedores no aeroporto, o brasileiro não parou para falar com a imprensa presente no local. A apresentação do novo jogador do Al-Hilal ocorrerá antes do duelo contra o Al-Feiha, neste sábado (19), às 15h (de Brasília).