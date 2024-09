Time do Fluminense antes de partida pela Copa Libertadores, (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 19:35 • Rio de Janeiro

Ed Sheeran, uma das principais atrações desta edição do Rock in Rio, marcou presença no jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro pela Libertadores na noite de hoje (18).

O astro do pop foi flagrado pela transmissão oficial da partida em camarote no Maracanã. Autor de sucessos como "Thinking Out Loud" e "Perfect"", ele soma mais de 68 milhões de ouvintes mensais na principal plataforma de streaming musical.

Ed Sheeran acompanha Fluminense e Atlético-MG no Maracanã (Foto: Reprodução).

Na manhã desta quarta-feira, o cantor de 33 anos desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar no Rock In Rio. O britânico será atração principal no maior festival de música da América Latina na quinta-feira (19).

Ed Sheeran tem relação próxima com o futebol. Torcedor do Ipswich Town, que disputa a Premier League, o astro do pop adquiriu ações do seu time de coração, se tornando sócio minoritário do clube em agosto de 2024.

Fluminense enfrenta o Atlético-MG pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores. O jogo de volta está marcado para quarta-feira que vem (25), às 19h na Arena MRV.