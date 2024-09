Fluminense x Atlético-MG: como é o histórico do confronto?

(Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 18:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta quarta-feira (18), o Fluminense joga contra o Atlético-MG pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Saiba quem leva a vantagem no confronto direto!

Fluminense e Atlético-MG já se enfrentaram em 81 oportunidades, com 34 vitórias do Galo, 25 empates e 22 triunfos do Tricolor. Jogando no Maracanã, palco da partida desta quarta-feira, foram 39 encontros, com o Fluminense levando vantagem. São 16 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. No último encontro entre as equipes, no Brasileirão desta temporada, o Tricolor surpreendeu e venceu por 2 a 0, na Arena MRV.

(Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Fluminense chega para o jogo de hoje com um resultado ruim na última rodada do Campeonato Brasileiro, após sofrer a virada na derrota por 2 a 1 contra o Juventude mesmo quando vencia até o final do jogo. A equipe carioca está na 16ª colocação do campeonato, a primeira fora da zona de rebaixamento. A Libertadores parece ser a única esperança de salvação na temporada do clube.

O Atlético-MG também vem para a partida desta quarta com um resultado adverso. O Galo perdeu para o Bahia fora de casa pelo placar de 3 a 0, mas o momento da equipe mineira é melhor do que a do Tricolor das Laranjeiras. O Atlético atualmente se encontra na 10ª posição do Brasileirão, além de também estar vivo na Copa do Brasil, disputando as semifinais da competição

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fluminense x Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Atlético-MG

Copa Libertadores - Quartas de Final (Ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de setembro, 19h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Paramount+