Para Allan Rodrigues e Dan Lessa, torcedores do Vasco, o Cruzmaltino seguirá maior que o rival. Já para a tricolor Eliza Ranieri, o Fluminense será supera o tamanho do adversário em caso de título. Victor Veríssimo, torcedor do Flu, não cravou sobre o assunto, mas ressaltou os rebaixamentos recentes do Vasco.