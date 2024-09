Flávio Prado comenta chegada de Depay no Corinthians: ‘Tem que fazer barulho’

Flávio Prado opina sobre a contratação de Depay pelo Corinthians (Foto: Reprodução/Jovem Pan Sports)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro

A contratação de Memphis Depay pelo Corinthians foi comentada pelo jornalista Flávio Prado, da Jovem Pan, que não poupou elogios a chegada do jogador. O atacante, que estava sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid em julho, foi apresentado no time paulista nesta segunda-feira (09).

Depay, reforço do Corinthians, chega a aeroporto em São Paulo (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

- O nível dele é elevadíssimo. É melhor você gastar em um jogador desse nível do que um monte de jogador “ruim” na Argentina. Todo mundo está fazendo isso, enchendo nosso futebol com jogadores assim. Esse jogador todo mundo conhece, o menino da base respeita por que sabe quem ele é. Se for trazer tem que ser assim, tem que fazer barulho! É melhor gastar dinheiro em jogador que é uma referência, porque você pode recuperar o dinheiro, o Depay se paga.

O Corinthians deve desembolsar cerca de R$ 70 milhões com a contratação, juntando salários, luvas e bônus. O Timão será o sexto clube da carreira do holandês, que já passou por PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atletico Madrid. O vínculo do atleta será até dezembro de 2026.

Pelo Atletico de Madrid, onde sofreu com lesões musculares, Depay entrou em campo em 39 oportunidades na última temporada, marcando nove gols e dando duas assistências. O jogador não atua desde julho, quando a Holanda foi derrotada pela Inglaterra na semifinal da Eurocopa.