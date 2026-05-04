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Flamengo anuncia renovação de contrato de Bruno Henrique

Ídolo rubro-negro tem vínculo com clube estendido por mais uma temporada

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/05/2026
16:38
Bruno Henrique Flamengo renovação
imagem cameraBruno Henrique posa com camisa do Flamengo em anúncio da renovação até o fim de 2027 (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
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O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira (4) a renovação contratual de Bruno Henrique. O novo vínculo do atacante de 35 anos, que se encerrava no fim deste ano, foi estendido até dezembro de 2027.

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A assinatura do contrato aconteceu após treino desta segunda, no CT Ninho do Urubu, ao lado do diretor de futebol do clube, José Boto. Bruno Henrique foi acompanhado pela esposa Gisellen e pelos filhos Lorenzo e Pietro.

A renovação contratual do camisa 27 estava encaminhada deste o meio de abril, mas restavam detalhes para a assinatura, conforme apurou o Lance! à epoca.

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— Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e a ajudar o clube a conquistar ainda mais — disse BH no anúncio divulgado pelo clube.

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Bruno Henrique chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, contratado junto ao Santos. Em sete anos, o atacante se consolidou como um dos grandes ídolos da história rubro-negra, sendo, ao lado de Arrascaeta, quem mais conquistou títulos com o Manto Sagrado: são 18 troféus da dupla na Gávea.

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Além disso, o camisa 27 soma 361 jogos, 114 gols e 58 assistências pelo Mais Querido. Nesta temporada, ele balançou as redes quatro vezes e serviu os companheiros outras cinco em 18 partidas.

Bruno Henrique José Boto Flamengo
Bruno Henrique posa, ao lado do diretor de futebol José Boto, com camisa do Flamengo em anúncio da renovação até o fim de 2027 (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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