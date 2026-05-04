Flamengo anuncia renovação de contrato de Bruno Henrique
Ídolo rubro-negro tem vínculo com clube estendido por mais uma temporada
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O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira (4) a renovação contratual de Bruno Henrique. O novo vínculo do atacante de 35 anos, que se encerrava no fim deste ano, foi estendido até dezembro de 2027.
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A assinatura do contrato aconteceu após treino desta segunda, no CT Ninho do Urubu, ao lado do diretor de futebol do clube, José Boto. Bruno Henrique foi acompanhado pela esposa Gisellen e pelos filhos Lorenzo e Pietro.
A renovação contratual do camisa 27 estava encaminhada deste o meio de abril, mas restavam detalhes para a assinatura, conforme apurou o Lance! à epoca.
— Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e a ajudar o clube a conquistar ainda mais — disse BH no anúncio divulgado pelo clube.
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Bruno Henrique chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, contratado junto ao Santos. Em sete anos, o atacante se consolidou como um dos grandes ídolos da história rubro-negra, sendo, ao lado de Arrascaeta, quem mais conquistou títulos com o Manto Sagrado: são 18 troféus da dupla na Gávea.
Além disso, o camisa 27 soma 361 jogos, 114 gols e 58 assistências pelo Mais Querido. Nesta temporada, ele balançou as redes quatro vezes e serviu os companheiros outras cinco em 18 partidas.
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