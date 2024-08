Flamengo x Palmeiras: jornalistas da Globo cravam favorito e agitam torcedores na web

Flamengo e Palmeiras jogam neste domingo (11) pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras se reencontram neste domingo (11), às 16h, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Em votação, jornalistas da Globo apontaram vitória do Rubro-Negro no jogo do Maracanã e dividiram opiniões de torcedores nas redes.

Sete jornalistas participaram dos palpites e cinco apontaram vitória para o Flamengo: André Loffredo, Alex Escobar, Carlos Eduardo Mansur, Rodrigo Coutinho e Tiago Medeiros. Felipe Diniz e Jéssica Cescon projetaram um empate entre os clubes. A votação foi publicada no perfil do "ge".

Um perfil ligado a torcedores do Flamengo brincou com a situação: "Isso porque o Palmeiras saiu grandão na última quarta". Outros acham que os palpites podem trazer azar. Outra conta, relacionada a torcedores do Palmeiras, encarou a situação como combustível para o jogo: "É assim que a gente gosta".

Pela Copa do Brasil nas últimas semanas, o Flamengo deixou o Palmeiras para trás. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, enquanto o Alviverde ganhou por 1 a 0 no Allianz Parque. A equipe de Tite está na terceira posição do Brasileirão, com 40 pontos. Já o time de Abel Ferreira é o 4°, com 37.