Flamengo tenta ‘esconder’, mas Gabigol rouba holofote em sequência contra Palmeiras

Gabigol conquistou holofotes em jogos entre Flamengo e Palmeiras mesmo tendo atuado por 12 minutos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 18:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Nas últimas duas semanas, o Flamengo tentou "esconder" Gabigol das polêmicas por conta dos dois jogos contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. No entanto, o atacante roubou os holofotes em ambas as partidas.

No confronto de ida realizado no Maracanã, o jogador foi flagrado dando um beijo em Leila Pereira, presidente do Verdão. O ato não foi tão bem recebido, uma vez que o clube paulista deseja contratar o atleta para a próxima temporada.

- O Gabriel é um jogador muito educado e faz isso em todos lugares - comentou Marcos Braz, dirigente do Flamengo, sobre o beijo na mandatária.

No Allianz Parque, Gabigol foi visto balançando uma camisa do Palmeiras no ar e deixando o gramado com ela na cintura, enquanto conversava com Weverton. Diversos torcedores entenderam o fato como a gota d'água para o ídolo.

Nos dois confrontos, o centroavante participou apenas de 12 minutos, sendo todos disputados no Maracanã. Na partida de volta, Tite jogou com o regulamento debaixo do braço e promoveu a entrada de jogadores com características mais defensivas.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, mas não aceitou a proposta de renovação do Rubro-Negro, que gostaria de estender a permanência do atleta por mais um ano. Nesse sentido, o Verdão surge como uma opção, principalmente por conta da saída de Endrick.

Neste domingo (11), o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Será o terceiro jogo em 11 dias e com a possibilidade de novas polêmicas por conta da novela entre os dois maiores rivais a nível nacional.