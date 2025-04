Flamengo x Corinthians: vidente aponta favorito para confronto do Brasileirão

Flamengo x Corinthians entram em campo neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu um confronto equilibrado entre as equipes, mas com um favoritismo para o time rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com o tarólogo, a equipe do técnico Filipe Luís irá procurar ter o domínio da partida atrá de uma postura ofensiva e incisiva. Luiz Filho apontou uma grande possibilidade do Flamengo conseguir ser objetivo no confronto, ou seja, concluiu as chances clarar em gol. Apesar disso, ele também alertou o time rubro-negro para possíveis espaços deixados para o adversário em campo.

Do lado alvinegro, o vidente previu problemas durante o confronto. Ele apontou que existe uma possibilidade do Corinthians apresentar erros na escalação da equipe. Vale destacar, que o clube paulista acertou a chegada do técnico Dorival Júnior recentemente, mas ele não estará a beira do campo para o confronto contra o Flamengo.

continua após a publicidade

Em uma análise geral da partida, Luiz Filho afirmou que o confronto será aberto para as duas equipes. Ambas irão correr riscos ao longo dos 90 minutos, porém o Flamengo é o grande favorito para conquistar a vitória.

Flamengo x Corinthians

As equipes se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro chega para a partida com chances de assumir a ponta da tabela de classificação do campeonato. Para isto, terá que vencer o confronto e torcer para um tropeço do Palmeiras.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Corinthians busca implacar a segunda vitória seguida no torneio. A equipe atualmente está na nona colocação. Em caso de uma vitória, o clube poderia subir para a quinta posição, a depender dos outros resultados da rodada.