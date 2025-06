Flamengo vira assunto na web após vitória do Botafogo sobre o PSG; confira

O Botafogo venceu o PSG por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Rose Bowl Stadium, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Após o resultado, torcedores do Flamengo se manifestaram sobre a partida do clube contra o Chelsea. A equipe de Filipe Luís encara o time inglês nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro cobraram uma vitória do clube contra o Chelsea. O termo "Se o Flamengo" se tornou um dos mais comentados após o triunfo do Alvinegro. A argumentação foi a superioridade recente dos clubes brasileiros sobre os europeus. Até o momento, Palmeiras, Fluminense e Botafogo não perderam para os adversários do Velho Continente.

Além da vitória do Glorioso, o Alviverde e o Tricolor empataram as partidas respectivamente contra Porto, de Portugal, e Borussia Dortmund, da Alemanha. O confronto entre Flamengo e Chelsea será o quarto entre times brasileiros e europeus. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Botafogo assume a liderança do Grupo B

A vitória do Glorioso surgiu nos pés de Igor Jesus. O atacante foi o responsável pelo único gol da partida, marcado aos 35 minutos do primeiro tempo. Posteriormente, a equipe de Renato Paiva conseguiu neutralizar as investidas do clube parisiense, que se quer fez o goleiro Jhon levar grandes sustos.

Com o resultado, o Botafogo somou seis pontos no torneio da Fifa e assumiu a liderança do Grupo B. A equipe carioca volta a campo na próxima segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), novamente no Rose Bowl Stadium, pela última rodada da fase inicial do torneio.

continua após a publicidade