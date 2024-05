Flamengo: Gabigol explica mudança em rede social com referência ao número 99; assista

Gabigol mudou as redes sociais com referência ao número 99 (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Gabigol, do Flamengo, atualizou as redes sociais na noite da última terça (21) com um vídeo que explica a mudança na foto do perfil. A nova imagem, de um símbolo do infinito, se transforma no número 99, escolhido pelo jogador após perder a 10 por conta da polêmica envolvendo o uso da camisa do Corinthians.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após o símbolo do infinito se tornar o 99, a imagem também muda para o "muque", tradicional comemoração do atacante. Antes, Gabigol tinha como foto de perfil uma silhueta de seu corpo, em preto e branco, com o número 10.

Inicialmente, Gabigol e assessoria afirmaram que a foto com a camisa do Corinthians não era verdadeira. No entanto, o Flamengo tratou a imagem como real. A foto, divulgada pelo jornalista Luis Fabiani, depois foi confirmada dias depois pelo jogador.

➡️O mata-mata da Copa do Brasil está pegando fogo! Abra a sua conta e faça já a sua aposta no Lance! Betting

No início do ano, o nome de Gabigol esteve vinculado ao Corinthians em uma possível negociação com o clube paulista. O presidente do Alvinegro, Augusto Melo, chegou a afirmar que tinha conversas abertas pela contratação do atleta, o que não aconteceu.