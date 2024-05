Gabigol promove mudança em rede social após polêmica com camisa do Corinthians; veja

Gabigol mudou foto de perfil em rede social após polêmica (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 16:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Dias após a polêmica envolvendo foto com a camisa do Corinthians, o atacante Gabriel Barbosa promoveu uma mudança nas redes sociais. O centroavante alterou a foto e a imagem de capa de seus perfis para um símbolo de infinito em vermelho, com fundo preto.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes, Gabigol tinha como foto de perfil uma silhueta de seu corpo com o número 10. A camisa 10 foi retirada do jogador após o vazamento da foto do atleta com a camisa do Corinthians, na última quinta-feira (16) O atacante também recebeu uma multa do clube.

A assessoria do jogador afirmou que a imagem não era verdadeira. No entanto, o Flamengo tratou a foto como real. A imagem, divulgada pelo jornalista Luis Fabiani, teria ocorrido durante um evento na casa do atacante, com presença de família e amigos.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

No início do ano, o nome de Gabigol esteve vinculado ao Corinthians em uma possível negociação com o clube paulista. O presidente do Alvinegro, Augusto Melo, chegou a afirmar que tinha conversas abertas pela contratação do atleta, o que não aconteceu.