Leonardo Jardim, do Flamengo, critica condições em jogo na Colômbia: 'Não havia segurança'

O técnico Leonardo Jardim, do Flamengo, se manifestou após o cancelamento da partida contra o Independiente Medellín (COL), em razão de protestos no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. O treinador afirmou que não havia segurança para a realização do jogo e criticou o tempo que levou até que a decisão fosse tomada.

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— Acho que foi uma situação visível para todo mundo. Não havia segurança no estádio para que os envolvidos no espetáculo e também as pessoas presentes pudessem assistir ao jogo de forma segura. Isso levou à decisão de suspender a partida — iniciou Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, que cumpriu suspensão contra o time colombiano.

Torcedores do Independiente Medellín em protesto em jogo contra o Flamengo pela Libertadores (Foto: Jaime Saldarriaga/AFP)

— Até me espanta a demora para essa decisão ser tomada, porque, em situações desse tipo, normalmente, após 45 minutos de paralisação, o árbitro, ao verificar que não existem condições, encerra o jogo. Dessa vez, a situação se prolongou um pouco mais. Mas eu não sou especialista no assunto. O que posso falar é com base nas regras que conheço ao longo de toda a minha vida no esporte — disse o treinador.

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Leonardo Jardim espera que o Flamengo receba os três pontos

Após o cancelamento da partida, o clube aguarda a decisão da Conmebol para definir o desfecho do confronto. Segundo o treinador, o Rubro-Negro deve ser beneficiado com a vitória, já que não há mais tempo hábil para a realização do jogo e o time brasileiro não teve qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

— Oficialmente, sabemos que, nesse tipo de situação, existem procedimentos que precisam ser seguidos. Não é alguém, na hora ou logo após o jogo, que vai decidir um placar. Acho que o futebol e os dirigentes deveriam defender mais esse aspecto — começou.

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Leonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

— Mas acredito que seja algo normal, como já aconteceu no passado com outras equipes. Creio que os três pontos serão atribuídos a nós, até porque não há mais tempo para a realização da partida. Em situações como essa, normalmente a equipe da casa é prejudicada por não conseguir organizar o evento esportivo com as devidas condições de segurança. Isso é algo relativamente comum no futebol — completou Jardim.

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Preparação para a partida contra o Grêmio

O Flamengo já está em Porto Alegre para a partida contra o Grêmio, no domingo, pelo Brasileirão. O Rubro-Negro, inclusive, treina na tarde desta sexta-feira para iniciar a preparação para o jogo. Por conta do cancelamento da partida pela Libertadores, o técnico Leonardo Jardim explicou que haverá um trabalho fisiológico voltado à recuperação dos jogadores.

— Em termos de carga de treino, devido às condições que existiram ontem, não foi possível nem jogar nem treinar. Não havia segurança para treinarmos e demos seguimento ao que tínhamos preparado para a dupla viagem. Chegamos a Porto Alegre e agora vamos treinar na parte da tarde com o grupo todo. Não vamos precisar de uma recuperação física intensa dos jogadores, mas, em termos fisiológicos, precisamos ter alguma atenção, porque passamos a noite quase sem dormir. Foram quatro ou cinco horas em que os jogadores dormiram mal no avião, não é a mesma coisa que dormir numa cama. Vamos trabalhar hoje e, amanhã, todos estarão melhores para prepararmos o jogo contra o Grêmio — disse o treinador.

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