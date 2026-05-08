Assista ao vivo à coletiva de imprensa de Leonardo Jardim e José Boto no Flamengo

O técnico Leonardo Jardim e o diretor de futebol José Boto, ambos do Flamengo, participarão de uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8). O pronunciamento acontece após o cancelamento da partida do Rubro-Negro contra o Independiente Medellín (COL), na última quinta-feira, pela Libertadores, em razão de protestos dos torcedores locais que ultrapassaram os limites de segurança.

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Como o elenco rubro-negro está em Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio, no domingo, a coletiva de imprensa do técnico e do diretor, marcada para as 13h45 (de Brasília), será realizada em solo gaúcho.

Assista à coletiva de imprensa de Leonardo Jardim e José Boto no Flamengo

José Boto e Leonardo Jardim, do Flamengo (Foto: Divulgação)

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Entenda o motivo dos protestos em Independiente Medellín x Flamengo

O confronto pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores foi interrompido logo nos minutos iniciais por conta de protestos dos colombianos pela má fase da equipe. Torcedores do time local arremessaram barreiras de metal no gramado, atearam fogo em parte da arquibancada e invadiram o campo. Diante do clima tenso, o árbitro Jesús Valenzuela determinou que os jogadores retornassem aos vestiários.

Antes mesmo da entrada das equipes em campo, torcedores do Independiente Medellín, vestidos de preto, em sua maioria, já haviam lançado objetos no gramado. Um jornalista, inclusive, foi atingido. Nas arquibancadas, uma faixa com a frase "Transformaram o campo em um cemitério" foi estendida pelos manifestantes.

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O principal alvo dos protestos foi o acionista majoritário do clube, Raúl Giraldo. No entanto, os torcedores também direcionaram críticas aos jogadores, à federação colombiana, à Conmebol e à Fifa.

Confira outras faixas que foram estendidas

1 . "Conmebol, casa de apostas" 2 . "Muito dinheiro, pouco futebol. Fora, cagões" 3 . "Transformaram o campo em um cemitério. Mortos!".

Anteriormente, as autoridades recomendaram que a partida fosse disputada com os portões fechados, uma vez que os protestos já estavam marcados. No entanto, o clube mandante insistiu na liberação do público e conseguiu autorização para abrir o estádio aos torcedores. A informação foi publicada, inicialmente, pela "Espn", e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Cenário "desesperador" no estádio

Em contato com o Lance!, o jornalista Gabriel Orphão, do canal "Paparazzo Rubro-Negro", que está no Estádio Atanasio Girardot, classificou o cenário como "desesperador".

— Um clima desesperador. Bombas, fogo na arquibancada, lasers e sinalizadores sendo arremessados no campo. Uma falha gravíssima na segurança do estádio — afirmou o jornalista.

Independiente Medellín vive crise após eliminação

Os últimos dias têm sido marcados por tensão no Independiente Medellín. No último domingo, após a eliminação no Campeonato Colombiano com a derrota para o Águilas Doradas, o principal acionista do clube, Raúl Giraldo, invadiu o gramado e protagonizou uma discussão acalorada com torcedores. Na saída do campo, gesticulou na direção da arquibancada como se estivesse "comemorando uma vitória".

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Neste momento, os torcedores do Independiente Medellín pedem a saída de Raúl Giraldo, com o objetivo de promover uma reconstrução do clube.

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