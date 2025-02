Barcelona e Atlético de Madrid protagonizaram um final de jogo emocionante nesta terça-feira (25), em confronto de ida, válido pela semifinal da Copa do Rei. A partida colocionou reviravoltas de altos e baixos das duas equipes, tendo terminada empatada em 4 a 4, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

A equipe de Diego Simeone foi buscar o empate nos últimos minutos do confronto, após ficar atrás do placar por dois gols de desvantagem durante o segunto tempo. Marcos Llorente, aos 84', e Alexander Sorloth, aos 93', foram os responsáveis pelos gols do Atlético de Madrid.

O feito levou os telespectadores à loucura nas redes sociais. Diversos perfis compartilharam as reações eufóricas com o final emocionante do clássico espanhol. Veja a repercussão da partida abaixo:

Barcelona x Atlético de Madrid

A partida eletrizante, contou com a equipe de Diego Simeone na frente do placar durante o início do primeiro tempo. O Atlético de Madrid chegou a abrir 2 a 0, com gols de Julián Alvarez e Antoine Griezmann, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Contudo, viu o rival virar o confronto ainda nos 45 minutos iniciais, com os tentos de Pedri, Pau Cubarsí e Iñigo Martínez.

Na segunda etapa, Robert Lewandowski foi o responsável por ampliar a vantagem do Barcelona, aos 74 minutos. Mas na reta final Marcos Llorente e Alexander Sorloth deixaram tudo igual na reta final do confronto.

Com o empate de 4 a 4, o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei promete ser aberto. O Atlético de Madrid irá contar com a vantagem de definir o confronto em casa. A partida ainda não tem data certa, porém está prevista para acontecer no começo do abril.