Final da Kings League: adversário de Neymar foi eleito melhor streamer do Brasil

Paulinho O Loko, influenciador digital e criador de conteúdo focado em GTA RP, enfrentará Neymar Jr. na final da Kings League Brasil 2025. A decisão entre Dendele FC e FURIA FC será neste domingo, 18 de maio, às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo no YouTube, Twitch e no site da organizadora.

Presidente do Dendele FC ao lado de Luqueta, Paulinho conquistou o Prêmio eSports Brasil 2024 como melhor streamer do ano. A categoria foi decidida por votação popular. Ele havia sido finalista em 2022 e 2023, mas não venceu nas ocasiões anteriores. Em 2023, terminou o ano como o streamer de GTA RP mais assistido no mundo e foi indicado ao Esports Awards, premiação internacional.

Após receber o troféu na cerimônia realizada no Memorial da América Latina, Paulinho declarou que a conquista foi resultado da mobilização da comunidade que o acompanha. “Tem dois anos de felicidade que eu tenho guardados no meu coração”, afirmou. Ele também destacou o esforço dos fãs na campanha de votação.

O Dendele FC avançou à final após derrotar G3X e Fluxo na fase eliminatória. A equipe havia perdido na estreia justamente para a FURIA FC, por 6 a 2. O G3X era liderado por Gaules e contava com Kelvin Oliveira, o K9, eleito melhor jogador do mundo na modalidade. A FURIA FC é presidida por Neymar Jr. e Cris Guedes e chega à final com campanha invicta. O time liderou em gols marcados na fase regular, com 48, e sofreu 24.

As duas equipes classificadas para a final também garantiram vaga na Kings World Cup Clubs, torneio internacional que será disputado na França entre os dias 1º e 14 de junho. Os semifinalistas Desimpedidos e Fluxo também estarão na competição.

Sobre a Kings League

A Kings League é um torneio de futebol 7 criado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué. O formato conta com regras alternativas ao futebol tradicional e tem participação de influenciadores, atletas e criadores de conteúdo como dirigentes e jogadores.

Segundo a organização, o evento de encerramento da edição brasileira reunirá as equipes no Allianz Parque, com presença de torcedores e transmissão ao vivo nas principais plataformas digitais.