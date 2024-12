Filho de Zico divulga presenças confirmadas no Jogo das Estrelas; veja os nomes

Organizador do Jogo das Estrelas de Zico, Júnior Coimbra divulgou os primeiros nomes confirmados no evento do próximo dia 28, no Maracanã. Através das redes sociais, o filho do Galinho anunciou a presença de grandes ex-jogadores, como Djalminha, Júnior, Sorín e Ramires.

Além dos já citados, Júnior Coimbra também anunciou as presenças de Aldair, Ronaldo Angelim, Athirson, Mozer, Toró, Thiago Neves, Júlio César, Claudinho, Petkovic, Zé Roberto (ex-lateral) e Zé Roberto (ex-atacante). O filho de Zico anunciará outros nomes nos próximos dias.

O Jogo das Estrelas de Zico completa 20 anos em 2024, e nesta edição, parte da renda será destinada ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que atua no Brasil desde 1950. Júnior Coimbra falou sobre o assunto.

- Ter o UNICEF como organização apoiada é importantíssimo, ainda mais neste momento especial em que comemoramos 20 anos. Trata-se de uma organização mundialmente reconhecida e respeitada pelo trabalho que faz ajudando crianças e adolescentes - começou.

- Não tenho dúvida de que fará ações maravilhosas com parte da renda do Jogo das Estrelas, que também sempre foi conhecido por ajudar inúmeras instituições e projetos sociais. Nada mais emblemático do que o UNICEF estar junto com a gente - completou o filho de Zico.

Jogo das Estrelas de Zico

Aos 71 anos, Zico foi confirmado no jogo pelo filho. A famosa preliminar com o Jogo dos Artistas acontece às 16h, com os craques entrando em campo às 18h30. A atração musical deste ano, ainda não divulgada, faz o show às 18h.