O atacante Tiquinho Soares tem vínculo com o Botafogo até dezembro de 2024, com uma cláusula de renovação automática de mais um ano, caso jogue 60% dos jogos. No entanto, o Glorioso ofereceu um novo vínculo sem um aumento salarial (25%) que teria sido prometido no início do ano, e isso fez com que o jogador recusasse a proposta.

Embora o Botafogo tenha confiança de que Tiquinho Soares permanecerá no clube por mais um tempo, algumas alternativas já podem ser discutidas caso o atleta não esteja à disposição em 2025. Pensando nisso, separamos alguns nomes do atual elenco que podem substituir o camisa 9 na próxima temporada.

Recém contratado pelo Botafogo, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, chegará em junho, após o fim do vínculo com o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. O atleta é o quarto colocado na lista de artilheiros da Arabian Gulf League, com 10 marcados. Na temporada 2023/24, são 13 gols e duas assistências.

Igor Jesus é a última grande contratação do Botafogo (Reprodução / Twitter)

Outra opção é o centroavante Matheus Nascimento, de 20 anos. Com mais de 150 gols na base, o garoto foi promovido ao time principal em março de 2020. Pouco tempo depois (2021), o clube alvinegro negou uma proposta de R$ 149 milhões do Braga, de Portugal. Recentemente, o vínculo foi renovado até 2025 por John Textor, com direito a aumento salarial.

Embora a expectativa fosse muito alta, Matheus Nascimento não conseguiu entregar ainda tudo que se espera dele. O garoto marcou 11 gols e deu seis assistências, em 91 jogos como profissional. Um fator que influencia a falta de desempenho são as lesões que o atleta coleciona. Atualmente, o jogador se recupera de uma lesão na coxa, e a previsão de volta é de agosto de 2024.

Matheus Nascimento ainda não se encontou nos profissionais do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O último capaz de substituir Tiquinho Soares, é o ponta esquerda Júnior Santos. O camisa 11 do Glorioso vem sendo um dos destaques do time desde 2023 e já soma 15 gols e quatro assistências na atual temporada.

Com a chegada do técnico Artur Jorge e a lesão do Tiquinho Soares, Júnior Santos passou a desempenhar a função de 9, com Jeffinho, Luiz Henrique e Savarino completando o ataque.

Júnior Santos é o principal jogador do Botafogo em 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Lembrando que o Botafogo, desde que virou SAF, se firmou como um dos times que mais investe por temporada no futebol Sul-Americano. Por tanto, é muito provável que reforços cheguem para a temporada de 2025.