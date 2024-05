Filho de Pirlo tem marca de roupas inspirada no futebol e com homenagem para o pai

Filho de Pirlo lançou campanha com presença do pai (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Aniversariante do dia, Pirlo passou seus reflexos no futebol para a carreira do filho. Embora não seja jogador como o pai foi, lançou uma linha de roupas inspirada no futebol.

Nicolò Pirlo tentou seguir carreira como jogador, mas sem vingar, investiu em seguir na moda. A essência do esporte se manteve, e assim, deu origem para a marca “Ventidue” (vinte e dois em português).

O nome, por sua vez, se trata de uma homenagem direta para o pai. 'Vinte e dois", em italiano, é uma alusão a ser sucessor do número 21 - muito usado por Pirlo durante sua carreira.

A primeira coleção da marca de Nicolò teve como principal inspiração a camisa reserva do Manchester United de 1990/92. Na época do lançamento, em outubro do último ano, revelou que sempre colecionou estas camisas e sua inspiração partiu disso.

- Me inspirei na camisa do Manchester United 1990/92, a camisa visitante. Desde pequeno sou apaixonado por camisas. Tenho as que meu pai usou. Tenho a do Cristiano Ronaldo, a primeira que tive foi a do Real Madrid. Também tenho algumas do Neymar. Do Alessandro Matri, que frequentava bastante a minha casa, tenho todas as camisas usadas por ele - disse.

As camisas são disponíveis para a venda no site da própria marca. As primeiras campanhas, logo em seu lançamento, contaram com a participação do astro italiano.