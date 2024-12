Fifa The Best 2024: Flamengo parabeniza Vini Jr, eleito melhor jogador do mundo

Vini Jr, jogador do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo no Fifa The Best, nesta terça-feira (17), em cerimônia realizada em Doha, no Catar. O Flamengo, clube que revelou o atacante, fez uma homenagem ao rubro-negro nas redes sociais.

Além do vídeo, o perfil oficial do Flamengo publicou um texto enaltecendo a conquista de Vini Jr e exaltando a ligação dele com o clube.

- Você é o orgulho e a inspiração do Brasil inteiro e é muito lindo ver seu apelido estampado nas camisas; ouvir seu nome cantado e admirado por milhões de crianças que brincam de ser você. A gente sabia que esse dia chegaria e, mesmo assim, aqui estamos, completamente emocionados -diz trecho do texto.

Vinícius fez sua estreia no futebol profissional em 2017, com apenas 16 anos, e nunca escondeu a paixão que tem pelo Flamengo. Durante sua passagem pelo Mais Querido, ele ajudou o clube a conquistar o Campeonato Carioca daquele ano.

No total, Vini disputou 70 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 14 gols, além de distribuir cinco assistências.

Vini Jr com a camisa do Flamengo no Maracanã (Foto: Divulgação / Flamengo)

Vini Jr: números e títulos em 2023/24

Vini Jr foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League. Em 39 jogos, o brasileiro balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências, incluindo gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.

Vini Jr em 2023-24 pelo Real Madrid:

⚽ 39 jogos ⌛ 3.084 minutos em campo 🥅 24 gols 📤 11 assistências 🏆 Champions League 🏆 La Liga

