River Plate x Atlético-MG: decisão terá 15 minutos de atraso; entenda

Deyverson, atacante do Atlético-MG, comemora gol diante do River Plate







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 20:57 • Belo Horizonte

A Conmebol informou que o jogo entre River Plate e Atlético-MG terá um atraso de 15 minutos em relação ao horário inicial programado para a semifinal de volta da Copa Libertadores. Isso se deve ao atraso da chegada da delegação do Galo ao estádio. A bola vai rolar às 21h45m (de Brasília), em vez das 21h30m.

O ônibus que levava os jogadores alvinegros para o Monumental de Núñez precisou interromper o trajeto no meio do percurso, devido a preocupação da direção do clube com a falta de segurança no local.

Segundo o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, a polícia argentina não garantiu uma chegada segura ao estádio, que deve receber um público de cerca de 80 mil torcedores nesta terça-feira (29), pela semifinal do torneio.

- Aquele policial disse que não tem segurança para ir para o estádio. Quero que ele assuma publicamente que não tem segurança, que nós não vamos para o jogo. Se não tem segurança, não tem jogo. Simples assim. Se não tem segurança no translado, imagina lá dentro - disse o presidente, em entrevista à ESPN.

Sérgio Coelho, o presidente do Atlético-MG (Foto: Bruno Sousa/Atlético)

Por volta das 19h20m, a delegação alvinegra deixou o hotel rumo ao estádio, com um pequeno atraso em relação ao horário previsto. Ainda na hospedagem, o presidente já havia demonstrado descontentamento com a falta de segurança, uma situação que piorou durante o trajeto, segundo o dirigente.

Vantagem do Galo

No primeiro jogo da semifinal, na Arena MRV, terça-feira passada, o Galo abriu ampla vantagem de 3 a 0, com dois gols de Deyverson e um de Paulinho.

No Monumental, o time mineiro pode perder por até dois gols de diferença para chegar à decisão. Se o placar de 3 a 0 for a favor do River Plate, a decisão vai para os pênaltis.

O Galo chega à semifinal da Libertadores após ter passado pelas quartas de final e oitavas de final. Antes, foi o primeiro colocado do seu grupo, com 15 pontos, e o segundo melhor geral da fase de grupos, só atrás dos 16 pontos do próprio River Plate.