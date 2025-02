Festa de aniversário de filha de Gerson tem MC Poze, jogadores e funcionários do Flamengo

A festa de aniversário de Giovanna, filha de Gerson, reuniu jogadores do Flamengo no último domingo (23). Companheiros do capitão rubro-negro como Bruno Henrique, Lorran, Wesley e Evertton Araújo marcaram presença na comemoração dos nove anos da jovem. O evento teve temática de futevôlei, esporte que praticado pela menina.

A festa contou também com a presença do rapper e funkeiro MC Poze. Ele usou as redes sociais para compartilhar fotos na festa com jogadores do Fla. Além dos atletas e do artista, funcionários do clube estiveram presentes na comemoração, assim como o jovem da base rubro-negra Joshua.

Homenagem em goleada no Flamengo

Não foi apenas na festa de aniversário que Gerson homenageou Giovanna. O camisa 8 abriu o placar par ao Flamengo diante do Maricá no último sábado (22) - dia no qual a menina completou nove anos - e comemorou fazendo a letra "G" com as mãos.

Em campo, o Flamengo goleou o Maricá por 5 a 0, na noite deste sábado (22), e conquistou o título da Taça Guanabara. No Maracanã, os gols da vitória rubro-negra foram de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. A equipe de Filipe Luís termina a primeira fase do Campeonato Carioca na primeira posição, com 23 pontos. Agora, aguarda a definição dos confrontos das semifinais. O Rubro-Negro é o maior campeão da Taça Guanabara, com 25 conquistas.

