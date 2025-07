Web aponta indireta de Scarpa a outro jogador do Atlético-MG após polêmica

Lyanco e Gustavo Scarpa publicaram mensagens nas redes sociais na última terça-feira (22), e internautas apontaram uma possível indireta do meia ao zagueiro. As manifestações aconteceram em meio à polêmica dos pagamentos atrasados, que motivaram alguns atletas a notificar o Atlético-MG judicialmente.

Rony, Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes adotaram medidas formais contra o clube devido a atrasos em pagamentos de direitos de imagem e premiações. O atacante ex-Palmeiras chegou a acionar o Atlético-MG na Justiça pedindo rescisão contratual, mas voltou atrás na decisão.

Lyanco compartilhou em sua rede social uma foto com a camisa do Atlético-MG acompanhada da mensagem: "Família?! Jamais… Uma vez Galo…". Em seguida, divulgou publicação de seu empresário afirmando que não havia acionado o clube por pagamentos atrasados e que entendia o momento atual da instituição.

Tempo depois, Scarpa fez uma publicação temporária no Instagram com o texto: "Incrível como tem os Aparecidos neste meio kkkk. Aqui a gente é de verdade, ídoloooooo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem fingir simpatia". O meia do Atlético-MG acrescentou um emoji de nojo e informou que a postagem ficaria disponível por "dois minutinhos para os prints".

Nas redes sociais, internautas apontaram que a publicação de Scarpa teria sido direcionada a Lyanco. Confira abaixo: