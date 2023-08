Mais líder do que nunca! O Botafogo segue imbatível no Nilton Santos e precisou de menos de 20 minutos para conquistar a virada e liquidar a partida diante do Internacional, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para além dos três pontos, o que tirou o fôlego do torcedor foi a exibição da equipe nos últimos 45 minutos da partida.