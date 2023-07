O Botafogo vai a campo neste domingo, dia 30 de julho, para encarar o Coritiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro é o líder isolado do torneio, com 40 pontos - 11 de vantagem para o Grêmio.