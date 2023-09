O atacante Antony, do Manchester United, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo após o portal "UOL" divulgar provas de ameaças, intimidações e agressões físicas do jogador contra a DJ Gabriela Cavallin. Dessa maneira, o jornalista PVC escreveu em seu blog no mesmo portal que a situação do atleta de 23 anos trata-se de um crime e, portanto, "o caso é simples: prisão".