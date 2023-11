Torcedor ilustre do Botafogo, Pedro Certezas foi às redes sociais e se mostrou incrédulo com o empate sofrido pelo time contra o Coritiba. No Couto Pereira, o Alvinegro marcou um gol aos 52 minutos do segundo tempo, mas levou um no último lance do jogo. Nas redes, internautas não perdoaram o influenciador.