Felipe Neto cobra expulsão de jogador do Bahia e dispara: ‘Arbitragem não tem critério’

Felipe Neto no Estádio Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro

Felipe Neto se manifestou nas redes sociais contra a arbitragem brasileira. O influenciador cobrou uma expulsão do volante Jean Lucas, do Bahia, no confronto contra o Botafogo deste domingo (25), na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Luis Roberto comenta polêmica de Bahia x Botafogo e critica postura dos jogadores

No lance, o camisa seis do Bahia acerta o rosto de Marlon Freitas durante uma disputa de bola. Felipe Neto comparou o ocorrido com a jogada que originou a expulsão de Gregore, do Botafogo, no confronto contra o tricolor de aço pela Copa do Brasil.

- Ansioso para ver o PC de Oliveira falando no SporTV o motivo do jogador do Botafogo ter sido expulso e o do Bahia, não. “Um foi lance temegáguio” Arbitragem brasileira não tem critério. É vergonhoso - publicou o influenciador.

Dentro de campo, Botafogo e Bahia protagonizaram um empate sem gols na Arena Fonte Nova. Com o reusltado, o alvinegro perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza, que venceu o Corinthians na rodada.