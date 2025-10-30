Felipe Melo ironiza atitude do Racing durante classificação do Flamengo na Libertadores

Durante o programa "Seleção Sportv", o comentarista e ex-jogador Felipe Melo ironizou a cobrança curta de escanteio do Racing, no último lance do segundo jogo da semifinal da Libertadores, contra o Flamengo, nesta quarta-feira (29). Na ocasião, um gol levaria o confronto para os pênaltis.

Em meio a uma última esperança pela classificação, o goleiro Cambeses também foi para a área para tentar ajudar seus companheiros. No entanto, os jogadores do Racing optaram por uma jogada ensaiada e o juiz optou pelo encerramento da partida. Segundo Felipe Melo a decisão foi equivocada.

- O legal foi que, no final do jogo, o Racing precisando de um gol, o goleiro vai para a área do Flamengo e bateram escanteio curto. Os caras pensaram: 'é a última bola do jogo. Vamos fazer o seguinte? Vamos bater curto para o juiz acabar o jogo - comentou Felipe Melo.

Com o empate sem gols, o Flamengo chegou a sua quinta final de Libertadores na história e vai em busca do tetracampeonato, no Estádio Monumental de Lima, no próximo dia 29 de novembro. O adversário será o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque.

A grande decisão da Libertadores de 2025 acontece no Estádio Monumental de Lima, no Peru, no próximo dia 29 de novembro.

