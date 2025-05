Família de Joshua vai a loucura com gol em estreia pelo Flamengo

Joshua foi o responsável pela vitória do Flamengo em cima do Botafogo-PB por 1 a 0 nesta quinta-feira (1), pela Copa do Brasil. O jovem de 17 anos fez a estreia pelo profissional e balançou as redes aos 39 minutos da segunda etapa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA). Por meio das redes sociais, a irmã do atacante, Manu Andrade, compartilhou um vídeo nos stories do Instagram comemorando bastante acompanhada dos pais o gol marcado pelo irmão.

Veja a reação dos familiares de Joshua:

Joshua pelo Flamengo

Com mais de 100 gols nas categorias de base, Joshua atua com a camisa rubro-negra desde janeiro de 2018. No primeiro ano de Filipe Luís no Flamengo como treinador, na categoria sub-17, Joshua era o grande destaque da equipe. O camisa 10, inclusive, acertou a sua cobrança de pênalti na final da Copa Rio Sub-17 em São Januário. Em 2024, ele marcou 20 gols em 26 partidas.

Após se destacar no sub-17, Joshua subiu para a categoria seguinte. O jovem chegou a disputar a última edição da Copinha, mas o título pelo sub-20 foi na Libertadores. Já pelo profissional, esta partida contra o Botafogo-PB foi a estreia de Joshua na categoria. O gol marcado pelo camisa 79 foi motivo de emoção para o técnico Filipe Luís.

- O Joshua foi meu camisa 10 no sub-17, me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vão te deixar tão realizado como colocar o menino 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase praticamente no segundo toque na bola fazer o gol. O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Menino muito especial. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, para que a equipe girasse em torno dele - disse o treinador.