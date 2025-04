Atacante do Cruzeiro vira alvo após derrota para o Palestino: ‘Constrangedor’

O Cruzeiro perdeu para o Palestino-CHI por 2 a 1 nesta quinta-feira (24), na Copa Sul-Americana, fora de casa. Um dos nomes mais comentados do jogo nas redes sociais foi o do atacante Lautaro Díaz, que perdeu uma grande oportunidade de gol no primeiro tempo.

No lance citado por torcedores do Cruzeiro, Lautaro Díaz saiu cara a cara com o goleiro, tentou o drible, mas o arqueiro defendeu. Na sequência, o Palestino abriu o placar, com Cristian Suárez. Eduardo empatou no segundo tempo, mas o clube chileno fez anotou mais um, com Arias.

Veja a repercussão nas redes sociais: