Facincani se irrita após título do Flamengo e faz pedido ao Palmeiras

Não deu para o Palmeiras. O Alviverde venceu o Atlético-MG por 3 a 0, na última quarta-feira (3), mas mesmo assim, viu o Flamengo, que derrotou o Ceará, levantar a taça do Brasileirão. Diante do cenário, o jornalista Felippe Facincani se revoltou com os resultados do ano do clube paulista.

Durante uma transmissão ao vivo, no Youtube, o comunicador apontou os responsáveis pelo ano sem título do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira foi vice-campeã no Campeonato Paulista e Copa Libertadores. Além disso, o alviverde pode terminar também na segunda posição do Brasileirão, a depender dos resultados da última rodada.

— A culpa é do Abel, dos jogadores, do diretor de futebol, da presidente… O Abel inventou escalações onde não se deveria mexer, a estrutura do time se tornou uma porcaria. No final de semana, uma atrocidade em termos de atuação, pela primeira vez um time na final da Libertadores que não chuta no gol, uma coisa pavorosa. E hoje resolveram jogar (risos) — começou Facincani.

— Se o Palmeiras tivesse um pouquinho de dignidade, não ferre o ano do Ceará, que está caindo na tabela, que está com dificuldades, mas que merece ficar na Série A. Que o Palmeiras entregue o jogo, não ferre o ano do Ceará, é uma torcida que não merece sofrer. Já não basta o que você fez esse ano com a torcida do Palmeiras. Já estragaram o meu ano, não estrague o do Ceará — completou.

Como foi Atlético-MG x Palmeiras?

Abel Ferreira tinha quatro baixas para a partida. Além de Felipe Anderson, com entorse no tornozelo esquerdo, Giay, Facundo Torres e Aníbal Moreno estavam suspensos da partida. Com isso, o treinador mudou o meio-campo e deixou Emiliano Martínez na vaga do argentino. Desde os primeiros segundos, o time paulista já mostrava intensidade.

Com apenas 40 segundos de partida, Vitor Roque foi às redes, mas a arbitragem pegou uma posição de impedimento do camisa 9 do Verdão. O Verdão seguia intenso e não demorou para a bola na rede valer. Aos 8, Flaco López encerrou um jejum de dez partidas sem marcar e foi às redes após tentativa de Vitor Roque e rebote do goleiro Everson. No início da jogada, a defesa alvinegra falhou.

Aos 16, foi a vez do Galo assustar a meta de Carlos Miguel. Gustavo Scarpa cobrou escanteio fechado, a bola ficou viva na área, mas ninguém completou. Dois minutos depois, Dudu ganhou de Khellven na área e, de cabeça, assustou o goleiro alviverde. Apesar das tentativas ofensivas, o Galo pecava muito na defesa.

Aos 19, Allan recebeu lançamento de Gustavo Gómez, viu Arana afastar mal, dominou na jogada individual e finalizou rasteiro para acertar o cantinho esquerdo do goleito atleticano. O Palmeiras seguia pressionando e estava mais perto do terceiro do que o Galo do primeiro. Aos 27, Khellven cruzou na área e Flaco López subiu muito alto para cabecear para o chão. Everson, atento, conseguiu salvar o Galo.

O Atlético-MG deixava muito espaço no meio-campo e o Palmeiras se aproveitava desses vacilos. Sampaoli, então, mexeu e colocou Bernard em campo. Aos 34, Igor Gomes cobrou falta com força e obrigou Carlos Miguel a espalmar. No lance seguinte, Scarpa mandou a bola na área e encotrou Rony, que chutou e viu o goleiro alviverde novamente salvar.

No final do primeiro tempo, o Palmeiras perdeu Piquerez. O lateral-esquerdo foi expulso após entrada dura em Saravia. O árbitro havia advertido o uruguaio, mas após checagem no VAR, fez a troca dos cartões. No último lance, Bernard ainda acertou a trave, mas o Verdão foi para o intervalo com boa vantagem.

Com um homem a menos, Abel Ferreira mudou o time e promoveu três entradas: Bruno Fuchs, Ramón Sosa e Jefté. O segundo tempo começou mais equilibrado. Do lado palmeirense, Carlos Miguel fechava o gol. Aos 9, foram duas vezes na mesma jogada, a primeira com Dudu e a segunda com Arana. Poucos minutos depois foi a vez de Scarpa parar no gigante palmeirense, após chute rasteiro.

Quando não é Carlos Miguel, a trave é quem salva o Palmeiras e atrapalha o Atlético-MG. Aos 26, Scarpa arriscou à meia-altura e viu a bola explodir na trave. De tanto tentar, o Galo quase comemorou quando conseguiu superar o goleiro, mas encostou a mão na bola e o gol foi anulado, aos 30 minutos.

Aos 35, Abel Ferreira tirou Vitor Roque e colocou Luighi. O garoto precisou de menos de um minuto em campo para balançar a rede. Jefté iniciou a jogada pelo meio, após deixar a marcação para trás, e fez o passe na medida para o centroavante completar para o fundo do gol. Depois, o camisa 31 do Palmeiras e Gabriel Menino, do Galo, ainda acertaram a trave, mas o placar em Minas Gerais já estava cravado: 3 a 0.

O que vem por aí?

Agora, no domingo (7), as equipes encerram o Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília) - todos os jogos da última rodada são simultâneos. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará, fora de casa, enquanto o Atlético-MG vai receber o Vasco, na Arena MRV.