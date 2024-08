Facincani não perdoa titular do Palmeiras contra o Botafogo: ‘Supervalorizado’

Palmeiras perdeu para o Botafogo no jogo de ida das oitavas da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Palmeiras foi derrotado no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Botafogo, na última quarta-feira (15). Após o jogo no Nilton Santos, o jornalista Felippe Facincani se revoltou com o lateral Vanderlan e o classificou como "supervalorizado".

- O Vanderlan não acerta um passe. É o jogador mais supervalorizado da base do Palmeiras. Não é possível que um jogador de futebol, um lateral, não consiga fazer o beabá da profissão, que é chegar na linha de fundo e levantar a cabeça - disse Facincani, em canal no Youtube.

- E não é "Avenida Vanderlan", é "Rodovia Vanderlan". Se antes estavam falando em R$ 15 milhões, R$ 20 milhões por ele, daqui a pouco vai virar R$ 500 mil. É melhor improvisar qualquer um do que ter um lateral que é inexpressivo - completou o jornalista.

O Botafogo abriu o placar com Luiz Henrique, o Palmeiras empatou com Maurício, mas o Alvinegro fez o segundo gol ainda na etapa inicial, com Igor Jesus. O jogo de volta das oitavas de final da Libertadores ocorre na próxima quarta-feira (21), no Allianz Parque.