Pênalti? Renata Ruel analisa lance que gerou reclamação em Botafogo x Palmeiras

14/08/2024

Jogadores do Palmeiras reclamaram bastante com a arbitragem por conta de um lance no fim da partida contra o Botafogo, no Nilton Santos. O atacante Estevão caiu na área após dividida com Mateo Ponte e pediu pênalti. Contudo, para Renata Ruel, o árbitro acertou na decisão.

- Para mim, é disputa por espaço, e nessa disputa, com a bola em jogo, pelo que Esteban Ostojich apitou até agora, nada a marcar. Segue o jogo - analisou a comentarista de arbitragem da ESPN.

O Botafogo abriu o placar com Luiz Henrique, o Palmeiras empatou com Maurício, mas o Alvinegro fez o segundo gol ainda na etapa inicial, com Igor Jesus. O jogo de volta das oitavas de final da Libertadores ocorre na próxima quarta-feira (21), no Allianz Parque.