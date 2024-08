Facincani não perdoa medalhão do Palmeiras em derrota para o Flamengo: ‘Péssimo’

Facincani criticou o zagueiro Gustavo Gómez contra o Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Palmeiras perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (31). E o jornalista Felippe Facincani usou canal no Youtube para criticar a partida do zagueiro Gustavo Gómez, no Maracanã. O comentarista criticou a titularidade do defensor paraguaio.

- Nessa temporada, quando o Palmeiras jogou bem no Campeonato Paulista, o Gustavo Gómez estava machucado. É um jogador que agora não é titular da péssima seleção paraguaia. Esse é o momento dele, ser reserva do Paraguai, que é ruim, medonho, que não vai passar perto da Copa do Mundo - começou.

- É uma coincidência, desde a proposta do Al-Ittihad, no ano passado, que ele mesmo confirmou. Dali para frente, ele vai mal no Palmeiras x São Paulo da Copa do Brasil, péssimo no Palmeiras x Boca Juniors na Libertadores. E agora volta o "panelismo" para ele jogar, e a zaga volta a ser uma peneira - completou.

Ao todo, contra o Flamengo, o Alviverde deu apenas dois chutes no gol, nenhum na direção do gol. Com a derrota, o time de Abel Ferreira precisa agora vencer o Flamengo por 2 a 0, na próxima semana, no Allianz Parque, para levar a decisão da vaga para os pênaltis.