Possível pênalti e gol anulado: Renata Ruel analisa lances de Palmeiras x Botafogo

Renata Ruel analisa lances polêmicos de Palmeiras x Botafogo na Libertadores (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 00:06 • São Paulo (SP)

A ex-árbitra Renata Ruel analisou lances polêmicos do jogo entre Palmeiras e Botafogo, nas oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. A comentarista da ESPN comentou a reclamação de um pênalti por parte do Alviverde e o gol anulado de Gustavo Gómez no fim.

No primeiro tempo, Flaco López caiu dentro da área após o contato com Gregore nas costas do atacante. Abel Ferreira e jogadores do Palmeiras reclamaram bastante do lance. Já nos acréscimos do segundo tempo, o árbitro anulou gol de Gómez após toque da bola na mão do zagueiro.

- Para mim, nada. Tem ali um contato de jogo, mas não é um braço que empurra. Não é um braço que gera impacto na ação do adversário, do defensor no atacante. Nada a marcar, acertou a arbitragem - analisou Renata Ruel sobre o lance de López com Gregore.

- Mesmo que o toque de mão seja acidental, ele é imediato ao gol, e com isso, o gol deve ser anulado por falta. Mesmo sendo acidental, é interferência. Não é nem um lance interpretativo, é factual. Tem que anular mesmo - comentou a ex-árbitra sobre o gol de Gómez.