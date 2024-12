Executivo do Corinthians, Fabinho Soldado promove futebol solidário no Rio

Vem aí o 9º Futebol Beneficente do Craques da Paz. O tradicional evento anual solidário, idealizado pelos ex-jogadores Fabinho Soldado, ex-volante do Fluminense e do Internacional, e hoje executivo de futebol do Corinthians, e Ricardo Pinudo, presidente do Craques da Paz, será no próximo sábado, dia 21 de dezembro, a partir das 14h, no CT das Vargens, em Vargem Pequena.

Até o momento, os organizadores já confirmaram alguns nomes de destaque no cenário esportivo, como Hugo, ex São Paulo e ex Flamengo; Evander, ex Vasco e hoje no Portland dos Estados Unidos; Marcos Paulo, ex Fluminense e hoje no Atletico de Madrid; Matheus Gonçalves e Carbone, do Flamengo; Rafael Marques, ex Botafogo. O ex-árbitro Luiz Antônio, o Índio, também estará presente. Os times serão dirigidos pelos técnicos Renê Simões e Duílio, ex-jogador do Fluminense e coordenador do sub 20 do clube.

- Final de ano é época de reunir a família e de solidariedade, e o futebol não pode ficar de fora dessa corrente. Por isso, o Craques da Paz promove mais uma edição do seu Futebol Beneficente de final de ano, onde mais do que um bom futebol, nosso principal objetivo é ajudar e fortalecer projetos sociais aqui da Zona Oeste - explicou Ricardo Pinudo, idealizador da partida solidária.

A entrada são dois quilos de alimento não perecível ou uma caixa de leite. Ou seja, quem for ao jogo, além de ver craques do presente e do passado, vai estar contribuindo com um Natal e um final de ano melhor e com mais afeto para quem mais precisa.

- Nossa carreira no futebol nos dá a oportunidade de conhecer e ficar amigo de vários craques. E estamos convidando o máximo possível desses grandes jogadores, para agora, fazermos todos juntos um golaço de solidariedade - celebrou Fabinho Soldado, outro idealizador do Futebol Beneficente do Craques da Paz.

Tudo o que for arrecadado será transformado em cestas básicas para doação a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas por projetos sociais da Zona Oeste, principalmente na Favela do Muquiço. Faz parte da tradição contar com a presença de um craque conhecido do futebol na entrega dos alimentos. O Jogo Beneficente proporciona também a oportunidade para adultos e crianças das comunidades próximas verem seus ídolos de perto e até tirarem fotos com eles após as partidas.