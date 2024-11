Jogador do Flamengo engata romance com modelo, e ex dispara: ‘Ela foi amante’

Plata foi titular no primeiro jogo da final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Após polêmicas envolvendo Matheus Gonçalves e Everton Cebolinha, outro atacante do Flamengo teve o nome ligado a uma situação extraconjugal. Segundo o perfil "Condomínio da Fifi", Gonzalo Plata teria engatado um romance com a modelo Maiara Braga Porto. Ex-namorada do atleta, Fernanda Cardoso afirmou que a mulher "foi amante".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ela foi amante e eu mandei mensagem avisando que ele namorava comigo, mas ela me ignorou e seguiu com o papel. Que sejam felizes - escreveu Fernanda Cardoso na publicação.

Segundo o perfil, Maiara teria viajado para Porto Alegre para acompanhar Plata com a delegação do Flamengo no jogo contra o Internacional. O equatoriano foi titular na partida que terminou empatada em 1 a 1. A modelo, por sua vez, se manifestou nas redes sociais e afirmou que estava no Rio de Janeiro no dia do jogo e escreveu: "Que vontade de falar a verdade".

➡️ Matheus Gonçalves, do Flamengo, explica polêmica em motel, e mulher rebate

Estudante de medicina, Maiara tem pouco mais de 280 mil seguidores no Instagram e compartilha conteúdos de moda nas redes sociais.

Revelado pelo Independiente del Valle, Gonzalo Plata chegou ao Flamengo nesta temporada, após passagens por Sporting-POR, Valladolid-ESP e Al-Sadd-QAT.

Polêmicas envolvendo Matheus Gonçalves e Cebolinha

Há duas semanas, o portal "LeoDias" publicou uma foto de Matheus Gonçalves com uma torcedora do Flamengo em um motel. Manu Soares, a mulher em questão, afirmou não saber que o jogador tinha uma namorada. Após a repercussão do caso, o jogador afirmou que está solteiro. Manu ironizou a declaração e respondeu: "Tá solteiro agora que foi exposto, né?".

No início de outubro, a influenciadora Isa Ranieri anunciou o término do relacionamento com Everton Cebolinha. Nos dias seguintes, repercutiu a notícia que o atleta teria se envolvido com a modelo Ivana Bermanelli. O atacante, no entanto, afirmou que as duas relações não ocorreram simultaneamente. No fim de outubro, Cebolinha e Isa reataram o namoro.

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)