Neto reprova declaração de ex-jogador multicampeão pelo Palmeiras: ‘Hipocrisia’

O debate sobre o uso de gramados sintéticos no futebol brasileiro foi intensificado após declarações de Felipe Melo, ex-Palmeiras. Durante o programa "Os Donos da Bola", o apresentador Neto criticou o ex-zagueiro, classificando o comentário como “hipocrisia”. A crítica veio em resposta às reclamações do ex-volante sobre o piso sintético, apesar de o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, ter adotado esse tipo de gramado desde 2020.

Felipe Melo, que atuou pelo Palmeiras de 2017 a 2021, participando de mais de 213 jogos e conquistando seis títulos, expressou sua oposição ao gramado sintético em um vídeo. Ele argumentou que o piso sintético altera a natureza do jogo e prejudica os atletas, citando "lesões importantes na carreira" como consequência.

- Quando você jogava no Palmeiras, você deixou de jogar no sintético? Olha a hipocrisia das pessoas. E pode falar que sou bobão. Você jogou no Palmeiras por quantos anos? Quando que você reclamou do gramado sintético? Me fala uma vez - disparou Neto.

Campanha dos jogadores contra o gramado sintético

As manifestações contra determinado tipo de campo aconteceram na última terça-feira (18) e teve o apoio de jogadores consagrados, como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva, Pablo Vegetti, Alan Patrick.

No Brasileirão, por exemplo, três estádios têm grama completamente sintética. Tratam-se do Allianz Parque (Palmeiras), Arena da Baixada (Athletico-PR) e Nilton Santos (Botafogo). Além disso, outros campos contam com o chamado piso híbrido, ou seja, têm gramado natural e sintético misturados - tipo de gramado citado por Júnior no pronunciamento. A Neo Química Arena, casa do Corinthians, e o Maracanã, principal palco do futebol do Rio de Janeiro, são exemplos de determinada tecnologia.

